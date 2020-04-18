Evine gidemeyen sağlık çalışanı, ailesiyle telefonda görüntülü konuşuyor
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Mersin, Güncel

Evine gidemeyen sağlık çalışanı, ailesiyle telefonda görüntülü konuşuyor

MERSİN'de, görev yaptığı hastanede risk grubunda bulunduğu için evine gidemeyen sağlık çalışanı Bilgehan Erseçgin (30), konakladığı otelde ailesi ile görüntülü konuşarak, hasret gideriyor.

18.04.2020 08:04 | Son Güncelleme: 18.04.2020 08:04
Evine gidemeyen sağlık çalışanı, ailesiyle telefonda görüntülü konuşuyor

MERSİN'de, görev yaptığı hastanede risk grubunda bulunduğu için evine gidemeyen sağlık çalışanı Bilgehan Erseçgin (30), konakladığı otelde ailesi ile görüntülü konuşarak, hasret gideriyor.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Bölümü'nde görev yapan Bilgehan Erseçgin, koronavirüs bulaşma riski taşıdığı için mesaiden sonra evi yerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez Akdeniz ilçesinde kendileri için tahsis edilen bir otelde konaklıyor. Yaşlı anne ve babası ile birlikte yaşayan Erseçgin, onlarla sık sık telefonda görüntülü konuşarak hasret gideriyor. Ailesinin halini hatırını soran Erseçgin, bir yandan da dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

'ONLARI KORUMAK ADINA UZAK KALMAMIZ GEREKİYOR'Aile bireylerini korumak adına mesai bitiminden sonra otelde konaklamak zorunda kaldığını kaydeden Erseçgin, "Biz sağlık çalışanlarının bu hastalığı kapma riski çok yüksek olmasından dolayı, evlerimize gidemiyoruz, ailemizden sevdiklerimizden uzak tutuyoruz kendimizi. Bu yüzden otelde konaklıyoruz. Yaşlı ve kronik hastalığı olan aile bireylerimizin yanında olamamaktan dolayı üzgünüz ama onları korumak adına uzak kalmamız gerektiğini biliyoruz. Her şey sevdiklerimiz için" dedi.'MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'Vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinde kalıp kendilerini izole etmelerini isteyen Erseçgin şunları söyledi:

"Katiyen evde kalmaları gerekiyor. Evde kalmaları onların iyiliğine olacaktır. Çünkü bu gerçekten ciddiye alınması gereken ve hızla yayılan bir hastalık. Herkesin evlerinde kalarak kendilerini izole etmesi gerekiyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı var, ancak diğer vatandaşların da evlerinde kendilerini izole etmeleri gerekli. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasınlar."


Kaynak: DHA

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