Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu

21.12.2020 23:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:42
Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Kırıcı, evine gelen Ahmet S. tarafından çıkan tartışmada tabancayla ayağından vuruldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Kırıcı, evine gelen Ahmet S. tarafından çıkan tartışmada tabancayla ayağından vuruldu. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adem S., Mehmet Kırıcı'nın evine gitti. Kapının önüne çıkan Adem S. ile Kırıcı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem S., yanındaki tabanca ile Mehmet Kırıcı'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol ayağından yaralanan Mehmet Kırıcı, ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kırıcı, polislere Adem S.'nin ateş ettikten sonra kaçtığını belirterek, "Sarı saçlı bir kadınla kaçtı" dedi.Polis, Adem S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ayşegül Yıldız Mehmet Ali Erbil Mustafa Üstündağ Farah Zeynep Abdullah
Spor Samatta Ryan Babel Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 23:46:39. #1.14#
title