Evine ekmek götüren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı
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Evine ekmek götüren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı

Bursa'da evine ekmek götüren yaşlı adamı eşinin gözü önünde bıçaklayan zanlının yargılanmasına yapıldı.

Evine ekmek götüren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı
03.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:07

Bursa'da evine ekmek götüren yaşlı adamı eşinin gözü önünde bıçaklayan zanlının yargılanmasına yapıldı. 59 yaşındaki görme engelle komşusu Hüsamettin Kul'u başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan 25 yaşındaki tutuklu Emirhan Morçiçek, "Ben deliyim, beni başka yere gönderseniz de aynı sonuç çıkacak. Tahliye edin" dedi. Mahkeme raporun beklenmesine karar verdi.

Olay, 1 yıl önce merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul'a sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete bırakan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, komşusu Emirhan Morçiçek'in saldırısına uğradı. Emirhan Morçiçek, bıçağı Hüsamettin Kul'un başına sapladı. Eşinin gözü önünde yaralanan Hüsamettin Kul, saplanan bıçakla birlikte komşuları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Emirhan Morçiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 'ömür boyu hapis cezası' talebiyle yargılanan Emirhan Morçicek hakim karşısına çıktı. Emirhan Morçiçek, duruşmaya Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla ile katıldı. Avukatı ise salonda hazır bulundu. Daha önce Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor alındığını anlatan Emirhan Morçiçek, "Koğuşta bana hep deli diyorlar, dalga geçiyorlar. Ben deliyim, başka yere de gönderseniz oradan da aynı sonuç çıkacak" dedi.

Mahkeme Morçiçek'in tahliye talebinin reddine, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden istenen akli dengesinin yerinde olup olmadığının beklenmesine karar verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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