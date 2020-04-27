Evine dönerken ekmek dağıtım aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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Yeşilova, Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

Evine dönerken ekmek dağıtım aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ekmek dağıtım aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

27.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:25
Evine dönerken ekmek dağıtım aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ekmek dağıtım aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında şoför olarak çalıştığı öğrenilen Mustafa Tekoğul (45), işten çıktıktan sonra motosikletiyle eve dönerken bir fırına ait R.B. (39) idaresindeki 41 RP 185 plakalı ekmek dağıtım aracı ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tekoğul ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Tekeoğul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Tekoğul'un cenazesinin yapılan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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