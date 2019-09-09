Evine dönen Maradona'ya 25 bin kişilik karşılama

09.09.2019 15:45

Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, teknik direktörlük yapmak için döndüğü ülkesi Arjantin'de kalabalık bir hayran kitlesi tarafından karşılandı.



Gimnasia y Esgrima takımına teknik direktörlük yapmak için anlaşan Maradona, futbolcularla ilk antrenmanını yaptı. Başkent Buenos Aires yakınlarındaki La Plata şehrinde yapılan antrenmana 25 binden fazla futbolsever seyirci olarak katıldı. Euronews.com'da Görüntüle