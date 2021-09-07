Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti
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Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti

Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Serkan Y. (32), para meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabası Rıdvan Y.'nin (35) evine balkondan girip, içeride bulunan eşi Bircan Y.'yi (30) döverek hastanelik etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Serkan Y. (32), para meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabası Rıdvan Y.'nin (35) evine balkondan girip, içeride bulunan eşi Bircan Y.'yi (30) döverek hastanelik etti. Eve giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan Serkan Y.'nin bir ay önce de Rıdvan Y.'ye ait otomobili benzin döküp ateşe verdiği belirtildi.

İnegöl'de yaşayan Serkan Y., ağustos ayının başında, para meselesi yüzünden tartıştığı akrabası Rıdvan Y.'nin park ettiği hafif ticari aracını, benzin dökerek yaktı. Olayın ardından gözaltına alınan Serkan Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serkan Y., 1 Eylül günü de Rıdvan Y.'nin Huzur Mahallesi'ndeki evine gitti. Önce yandaki evin çatısına çıkan Rıdvan Y., buradan da bitişikteki Rıdvan Y.'nin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Serkan Y. evde bulunan Rıdvan Y.'nin eşi Bircan Y.'yi dövdükten aynı yöntemle evden çıkıp kaçtı.Bircan Y.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle yaralanan Bircan Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, çatıda yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti
Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti
Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti
Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti
Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti
Evine balkondan girdiği akrabasının eşini hastanelik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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