Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi
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Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi

Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi Kars'ta güvercinlerin aç olduğunu gören vatandaş, evine aldığı ekmeği güvercinlere vererek, karınlarını doyurdu.

25.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:51

Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi

KARS - Kars'ta güvercinlerin aç olduğunu gören vatandaş, evine aldığı ekmeği güvercinlere vererek, karınlarını doyurdu.

Kars'ta Yeni Mahalle'de nöbetçi ekmek fırından evine ekmek alan İsmet Dağ, evine giderken, güvercinlerin aç olduğunu gördü. Bunun üzerine poşetten çıkardığı ekmeği güvercinlere veren Dağ, bayram güvercinlerin aç kalmasına duyarsız kalamayacağını belirtti.

Duyarlı vatandaş İsmet Dağ, "Bayramdı burada kuşları gördüm. Ekmek verdim. Kuşlar aç kalmasın. Her zaman burada kuşlara ekmek veriyorum" dedi.

Duyarlı vatandaş sokaklarda bulunan güvercinlere doyurduktan sonra evinin yolunu tuttu. Bayram günü sokaklarda yiyecek arayan güvercinler ise vatandaşın verdiği ekmekten pay kapma mücadelesine girdi.

Evine aldığı ekmeği güvercinlere verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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