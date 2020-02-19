Evinden uyuşturucu ele geçirildi, tutuklandı

19.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:07

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A., tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.A.'nın Cığcık Köyü'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, satışa hazır 16 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi. M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA