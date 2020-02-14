Evinden tarihi haç ve 232 adet sikke çıktı

14.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:45

Tokat'ın Zile ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet tarihi haç ve 232 adet sikke ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile ilçesine bağlı Ayvalı köyünde ikamet eden şüpheli 1 şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheli şahsın evinde arama yaptı. Jandarma tarafından yapılan aramada 232 adet sikke ile 1 adet haç işaretli obje ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA