Evinden sıkılan yaşlılar aktif yaşama makrome ile dahil oluyor

08.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:35

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü'ne bağlı Aktif Yaşam Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile işbirliğinde yaşama değer katan çeşitli kurslar açılıyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün Anadolu Mahallesi'nde bulunan Aktif Yaşam Merkezi, evinde sıkılan yaşlılar, sabahtan evlerinden alınarak, akşama kadar bu merkezde aktif yaşama dahil oluyor. Aktif Yaşam Merkezi'nde Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğinde yaşama değer katan çeşitli kurslar da açılıyor. Halk Eğitim Merkezi hocaları tarafından vakit geçirmek için gelen yaşlılara, makrome alanında kurs veriliyor. Merkeze gelen yaşlılar, makrome ürünleri yaparak, vakitlerini daha değerli şekilde geçirme imkanına sahip oluyorlar. Merkezde aktif yaşama dahil olan 90 yaşındaki Güzide Hanım, kısa zamanda makrome yapmasını öğrendikten sonra birçok makrome eserine imza atıyor. Güzide Hanımın performansı görenlere 'Maşallah 'dedirtirken, büyük takdir topluyor. Diğer yandan, Isparta Aktif Yaşam Merkezi Koordinatörü Derin Çankaya, Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğinde yapılan kursların çok faydalı olduğunu söyleyerek, halen makrome üzerinde kurs ve atölye çalışmaları yapıldığını, ancak zaman zaman değişik alanlarda da kurslar açılabildiğini söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA