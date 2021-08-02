Evinden kötü kokular gelen yaşlı kadın tüm çabalara rağmen kapısını açmadı

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Evinden kötü kokular gelen yaşlı kadın tüm çabalara rağmen kapısını açmadı Komşularının hayatından endişe ettikleri kadının evinde kokunun sebebi kediler çıktı Bolu'da çok sayıda kediyle birlikte yaşayan komşularının evinden kötü koku geldiği için hayatından şüphe ettikleri Sevim Kuşçu (60),...

Evinden kötü kokular gelen yaşlı kadın tüm çabalara rağmen kapısını açmadı

Komşularının hayatından endişe ettikleri kadının evinde kokunun sebebi kediler çıktı

BOLU - Bolu'da çok sayıda kediyle birlikte yaşayan komşularının evinden kötü koku geldiği için hayatından şüphe ettikleri Sevim Kuşçu (60), polis, veteriner ve sağlık ekiplerinin dakikalarca süren ikna çabasına rağmen evinin kapısını açmadı.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çok sayıda kediyle yaşayan Sevim Kuşçu'nun evinden kötü kokular gelmesi ve kapıyı açmaması üzerine komşuları hayatından endişe ederek durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kuşçu'nun evinden çıkan kötü kokuların apartmana yayılması sebebiyle zor anlar yaşayan apartman sakinleri ile ekipler yaşlı kadının yaşadığı eve gitti.

Dakikalarca dil döktüler

Hayatından endişe edilen Kuşçu ile irtibat kurmayı başaran ekipler kokudan dolayı apartmanda yaşayanların şikayetçi olduğunu belirterek, kadından kapıyı açmasını istedi. Veteriner İşleri Müdürü, polis ve sağlık ekiplerinin dakikalar süren ikna çabalarına rağmen Kuşçu evin kapısını açmadı. Kuşçu'yu kapıyı açmakta ikna edemeyen ekipler, savcılıktan Kuşçu'nun evine giriş izni alamayınca olay yerinden ayrıldı.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise Kuşçu'dan şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem