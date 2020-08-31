Evinden çıkmasını isteyen babasına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı
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Evinden çıkmasını isteyen babasına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

Adana'da evinden çıkmasını isteyen babasına silah ve sopayla saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

31.08.2020 19:16 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:21

Adana'da evinden çıkmasını isteyen babasına silah ve sopayla saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Halil İbrahim C, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda oğlu Abuzer C. ve yeğeni Mehmet Ali C'nin sopalı ve silahlı saldırısına uğradı.

Halil İbrahim C'nin başından sopayla hafif yaralandığı olayda park halindeki bir servis midibüsüne de tabancadan çıkan kurşun isabet etti.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Halil İbrahim C, gazetecilere, evinden çıkmasını istediği oğlunun buna karşı çıkıp yeğeniyle kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Abuzer C. ve kuzeni Mehmet Ali C'yi yakaladı.

Zanlılar, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Evinden çıkmasını isteyen babasına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: AA

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