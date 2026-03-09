Haberler

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

İzmir'de evinden çıkan tanımadığı kişileri kovalarken silahlı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de evinden çıkan tanımadığı kişileri kovalarken silahlı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından karanlıkta izlerini kaybettiren ve kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte komşusundan dönen Mehmet Köstekçi (24), ikametinden tanımadığı şahısların çıktığını gördü. Şüphelilerin peşine düşen genç, evinin yanında bulunan zeytinlik araziye doğru bu kişileri kovaladı. Kovalamaca esnasında şüpheliler tarafından 3-4 el ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerden birinin vücuduna isabet etmesi sonucu Mehmet Köstekçi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Köstekçi, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaçış anları kamerada

Öte yandan, cinayeti işleyen iki şüphelinin olaydan sonraki kaçış anları bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin bağ bahçesine doğru koştuğu ve ardından karanlıkta gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları üzerine yoğunlaşarak şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. - İZMİR

