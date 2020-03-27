Evinden çıkamayan yaşlının emekli maaşını çekip iş yerine taksitini de ödeyerek kalanını teslim...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Evinden çıkamayan yaşlının emekli maaşını çekip iş yerine taksitini de ödeyerek kalanını teslim... - Haber
Türkiye, Polis, Şuhut, 3. Sayfa

Evinden çıkamayan yaşlının emekli maaşını çekip iş yerine taksitini de ödeyerek kalanını teslim...

Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Şuhut'ta da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler, 65 yaş üstü yaşlının emekli maaşını çekerek borçlu olduğu yerin taksitini ödeyip kalan kısmını kendisine teslim etti.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Evinden çıkamayan yaşlının emekli maaşını çekip iş yerine taksitini de ödeyerek kalanını teslim...

Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Şuhut'ta da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler, 65 yaş üstü yaşlının emekli maaşını çekerek borçlu olduğu yerin taksitini ödeyip kalan kısmını kendisine teslim etti.

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle ülke çapında da gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sosyal destek veriliyor. Türkiye geneli olduğu gibi Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı koordinesinde de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kapsamda bir çok kurumdan oluşturulan personeller çalışmalarına hızla devam ediyor. Grupta yer alan Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bağlı birimler de 155 hattı üzerinden evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara özel hizmet verilmeye devam ediyor.

Şuhut ilçe merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü Mehmet Türkmen, emekli maaşı ve borçlu olduğu özel bir iş yerindeki taksitinin ödenmesi için polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Durumdan haberdar olan polis ekipleri 65 yaş üstü Türkmen'in evine gelerek emekli maaş kartını aldı. Daha sonra emekli maaşını çekerek borçlu olduğu özel iş yerine giden polis ekipleri, Türkmen'in taksitini ödedi, kalanını teslim ederek 'Bir ihtiyacın olursa tekrar arayabilirsin' dedi.

65 yaş üstü Mehmet Türkmen polis ekiplerine teşekkür etmesinin ardından görev sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haber
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haber
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haber
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haber
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama Haber
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Bursa'da 'Alkolleri sen al' tartışması yaralama ve kazayla bitti
Bursa'da "Alkolleri sen al" tartışması yaralama ve kazayla bitti
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Kadir Aydar Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Idris Elba Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Falcao Servet Yazıcı Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart İran Milli Kadın
Şu an buradasınız: Evinden çıkamayan yaşlının emekli maaşını çekip iş yerine taksitini de ödeyerek kalanını teslim... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 12:28:31. #1.14#
title