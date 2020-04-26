Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan fidan istedi
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Sivas, Haber

Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan fidan istedi

Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan fidan istedi Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadının meyve fidanı isteğini vefa sosyal destek grubu giderdi, eline küreği alan görevli fidanı yaşlı kadının bahçesine dikti Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadının meyve fidanı isteğini vefa sosyal...

26.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:08
Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan fidan istedi

Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan fidan istedi

Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadının meyve fidanı isteğini vefa sosyal destek grubu giderdi, eline küreği alan görevli fidanı yaşlı kadının bahçesine dikti

SİVAS - Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadının meyve fidanı isteğini vefa sosyal deste grubu giderdi .Eline küreği alan görevli fidanı yaşlı kadının bahçesine dikti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaları sınırlandırılmıştı.

Kent merkezi Fatih Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Necmiye Yıldız, Vefa Sosyal Destek grubundan bahçesine dikmek için meyve fidanı istedi.

Meyve fidanın alan ekipler, fidanı yaşlı kadının evine götürerek bahçesine dikti.

Yaşlı kadın fidanını diken ekiplere teşekkür etti.

Evinden çıkamayan yaşlı kadın sosyal destek grubundan fidan istedi

Kaynak: İHA

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