Evinden çıkamayan yaşlı adamın odunlarını polis kesti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurunun yaşlı adamın odunlarını kesmesi MALATYA - Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 89 yaşındaki Abuzer Karahan'ın yardım talebini karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis...
07.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:12
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurunun yaşlı adamın odunlarını kesmesi MALATYA - Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 89 yaşındaki Abuzer Karahan'ın yardım talebini karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memuru, Karahan'ın kapısındaki odunlarını hızarla kesti.
Kaynak: AA