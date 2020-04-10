Evinden çıkamayan kadının saman talebini belediye ekipleri yerine getirdi Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan kadının, hayvanları için saman talebini yerine getirdi.

Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan kadının, hayvanları için saman talebini yerine getirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, risk grubunda yer alan ve evlerinden dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kriz merkezi kuruldu. Şehitekrem Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 65 yaşın üzerindeki Yeter Bayram, ahırında saman kalmadığı için ücreti karşılığında belediyeden talepte bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, istenen miktarda samanı satın alıp Bayram'ın evine götürdü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayram, belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı. Kaynak: AA