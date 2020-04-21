Evinden çıkamayan kadının 23 Nisan için Türk bayrağı isteği gerçekleştirildi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şerife Ercan'ın, 23 Nisan'da evine asmak için belediyeden talep ettiği Türk bayrağı kendisine teslim edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şerife Ercan'ın, 23 Nisan'da evine asmak için belediyeden talep ettiği Türk bayrağı kendisine teslim edildi.

Şeker Mahallesi'nde ikamet eden ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkması kısıtlanan Şerife Ercan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'ni arayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda balkonuna asmak için Türk bayrağı istedi.

Belediye ekipleri Ercan'ın isteğini yerine getirerek Türk bayrağını evine kadar götürüp teslim etti.

Şerife Ercan, AA muhabirine, 66 yaşında olduğu için sokağa çıkamadığını ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'ni arayarak Türk bayrağı istediğini söyledi.

Belediye ekiplerinin bu isteğini yerine getirdiğini ifade eden Ercan, "Benim isteğimi yerine getiren belediye ekipleri sağ olsun evime kadar Türk bayrağını getirdiler. Ben de bayrağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkonuma asacağım." diye konuştu.

Ercan, daha sonra ekiplerden teslim bayrağı evinin balkonuna astı.

Kaynak: AA