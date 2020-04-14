Evinden çıkamayan 65 yaşındaki Fatma teyzeye muhabbet kuşu sürprizi Eyüpsultan'da yaşayan 65 yaşındaki Fatma teyze, 'korona' günlerinde evde kendisine arkadaşlık etmesi için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den muhabbet kuşu istedi.

Eyüpsultan'da yaşayan 65 yaşındaki Fatma teyze, 'korona' günlerinde evde kendisine arkadaşlık etmesi için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den muhabbet kuşu istedi. Bunun üzerine satın alınan muhabbet kuşu Fatma teyzeye teslim edildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan ve 65 yaş üzeri olduğu için evden çıkamadığını belirten Eyüpsultan İlçesi'nde yaşayan Fatma teyze bir muhabbet kuşu istedi. Başkan Deniz Köken'e yazdığı mesajında evinde tek başına yaşadığından da bahseden Fatma teyze, muhabbet kuşunun bu zor günlerde kendisine bir arkadaş olacağını belirtti. Bunun üzerine hiç vakit kaybedilmeden bir muhabbet kuşu alındı ve Başkan Deniz Köken'in ekibi tarafından Fatma teyzeye verildi. Ayrıca Fatma teyzeye Başkan Deniz Köken'in selamları da iletildi.

Hediye karşısında çok sevinen Fatma Teyze Başkan Deniz Köken'e teşekkür ederek, "Sağolun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İnşaallah tez zamanda bu salgın sona erer. Hepiniz Allah'a emanet olun" dedi. Başkan Deniz Köken de sosyal medya hesabı üzerinden, "65 yaş üzeri olduğu için evden çıkamayan ve evde yalnız yaşadığını söyleyen Fatma teyzemizin ricasını kıramadık, muhabbet kuşunu gönderdik. İsim konusunda henüz karar vermemiş. Kendisine çok iyi dost olacak eminim" diye yazdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA