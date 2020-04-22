Evinden çıkamayan 14 yaşındaki genç kıza polisten doğum günü sürprizi
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Sultanbeyli, Polis

Evinden çıkamayan 14 yaşındaki genç kıza polisten doğum günü sürprizi

Evinden çıkamayan 14 yaşındaki genç kıza polisten doğum günü sürprizi Sultanbeyli'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan 14 yaşındaki genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

22.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:15
Evinden çıkamayan 14 yaşındaki genç kıza polisten doğum günü sürprizi

Evinden çıkamayan 14 yaşındaki genç kıza polisten doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan 14 yaşındaki genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesinde ikamet eden ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 14 yaşındaki Elif Öztaş'ın zilini, polis memuru Serpil Kızılboğa ve mesai arkadaşı ellerinde doğum günü pastası ile çaldı. Evin kapısı önünde doğum günü pastasının mumlarını yakan polisler, kapıyı çaldı. Kapıyı genç kız açtı. Doğum günü pastasını görünce büyük şaşkınlık yaşayan genç kız mumları söndürdü. Heyecandan bir süre konuşamayan Elif, polislere teşekkür etti.

Genç kızın annesi, kızının polisleri çok sevdiğini; bu sebeple 155'i arayarak böyle bir ricada bulunduğunu söyledi. Doğum günü organizesini yapan polis memuru Kızılboğa, Elif'e mutlu ve sağlıklı yıllar diledi. Polislerin doğum günü sürprizi takdirle karşılandı.

Evinden çıkamayan 14 yaşındaki genç kıza polisten doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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