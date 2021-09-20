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Evinden cephanelik çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinden cephanelik çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Çamlık Mahallesi 435 Sokakta bulunan A.Ö. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada, 3 adet tabanca ve bu tabancalar üzerinde şarjöre takılı vaziyette ve içerisinde 8 adet 9 mm çapında fişek, 7 adet 7,65 mm çapında fişek, ayrıca kutu içerisinde 25 adet ve poşet içerisinde 17 adet 7,65 mm çapında fişekler bulundu. Toplamda 49 adet 7,65 mm ve 8 adet 9 mm fişekler ve tabancalar muhafaza altına alındı. - AYDIN

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