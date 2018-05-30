Evinden Cephanelik Çıkan Şahsa Adli Kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde polisin baskın yaptığı evde 5 tabanca, 1 tüfek ve tabancalara ait 200 adet fişek ele geçirilen şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

Bir gün önce Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Doğankaya Mahallesi'nde R.H.'ye (60) ait evde yaptığı aramada ruhsatsız 5 adet kaçak tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 200 adet fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkarıldı.

Zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN