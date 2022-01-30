Evinden bonzai ve eroin çıktı, 'Bana ait olduğu anlamına gelmez' dedi - Haberler
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Evinden bonzai ve eroin çıktı, 'Bana ait olduğu anlamına gelmez' dedi

Demirören Haber Ajansı, Anıl Atar - Güncel
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Evinden bonzai ve eroin çıktı, 'Bana ait olduğu anlamına gelmez' dedi

ADANA'da polisin düzenlediği baskında evinde bonzai, eroin ve uyuşturucu etkili hap bulunan Akın A. (32) ifadesinde "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez" dedi.

ADANA'da polisin düzenlediği baskında evinde  bonzai, eroin ve uyuşturucu etkili hap bulunan Akın A. (32) ifadesinde "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Akın A.'nın Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 936 gram eroin, 280 gram bonzai, uyuşturucu etkili 161 hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Akın A., sorgusu için emniyete götürüldü. Akın A., ifadesinde, evdeki uyuşturucu etkili hapların kendisine ait olduğunu belirterek "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Evinden bonzai ve eroin çıktı, 'Bana ait olduğu anlamına gelmez' dedi

Evinden bonzai ve eroin çıktı, 'Bana ait olduğu anlamına gelmez' dedi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bonzai, Eroin, Güncel, Haber

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