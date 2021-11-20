Evinde bir kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde bir kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çok sayıda vatandaşın hırsızlık şikayetleri üzerine olayları gerçekleştirdiği belirlenen hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çok sayıda vatandaşın hırsızlık şikayetleri üzerine olayları gerçekleştirdiği belirlenen hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzemenin yanında tabanca, tüfek ve kesici aletler ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Narko Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaşın, evlerine hırsız girmesi sebebiyle şikayetçi olmaları üzerine çalışma başlattı. Vatandaşların ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Ali B. olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekiplerin, Ali B.'nin adresine düzenlediği operasyonda, elektronik eşyalar başta olmak üzere bir çok çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Evi cephanelik gibi

Ayrıca yine polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 3 tüfek, silah ve tüfeklere ait fişekler ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Polis merkezine kamyonetle getirildi

Öte yandan polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler, bir kamyonetin kasasını doldurdu. Evinde çalıntı malzemeler ve silahlar ile yakalanan Ali B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Evinde bir kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

Evinde bir kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

Evinde bir kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor

Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor

 2 kamera kaydı ve delillerin bir kısmı yok! Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava

2 kamera kaydı ve delillerin bir kısmı yok! Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava

 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, boğarak öldürmüş

Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, boğarak öldürmüş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title