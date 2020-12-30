Evindeki ultrason cihazıyla muayene yapan sahte doktor yakalandı (2)

SERBEST KALDI

Konya'da evindeki ultrason cihazıyla kendi ülke vatandaşlarını muayene eden Suriyeli sahte doktor Hacı Ahmet Hammud, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hacı Ahmet Hammud, ifadesinde "Suriye'de bir doktor arkadaşım vardı. Ultrason cihazını bana verdi. Ben de Türkiye'ye gelirken yanımda getirdim. Bugüne kadar kullanmadım ve eve tedavi amaçlı birini almadım. Kız kardeşim ve eşim de bu aleti tedavi amaçlı kullanmamışlardır" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI