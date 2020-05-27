Evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
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Evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

27.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:57

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçay Mahallesi'nde A.Ç.H'nin evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda A.Ç.H'nin evinde yapılan aramada büyük saksılarda yetiştirilen 19 kök Hint keneviri ile 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç.H'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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