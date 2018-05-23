Evindeki Çekyatta Uyuşturucu Ele Geçen Genç Tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi baskın yaptığı evde yaptığı aramada çekyatın döşemesi içine gizlenmiş bonzai paketi ile yakalanan genç, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan Emrah T.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çekyatın döşemenin içine gizlenmiş poşet içinde 86,51 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Emrah T., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Emrah T. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN