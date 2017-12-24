Evinde yüz binlerce solucan besliyor

Sivas'ta ki bir esnaf emeklisi evinin zemin katında yüz binlerce solucan yetiştirdi



SİVAS - Sivas'ta yaşayan esnaf emeklisi Osman Çakmak, merakla evinin zemin katında solucan üretimine başladı. Şimdi çoğalan solucanlar 20 metre karelik odayı sığmıyor.

Sivas'ta yaşayan esnaf emeklisi Osman Çakmak, 4 yıl önce solucan üretiminin nasıl yapıldığını merak ederek evinin zemin katında ki 20 metre karelik bir odada, sabah kahvaltılarında içtiği çaydan geriye kalan posalar ile solucan üretmeye başladı. İlk yıl ürettiği solucanların sayısı 10 bin'e ulaşırken 4 yılda solucanların sayısı 1 milyona ulaştı. Hızla sayıları artan solucanlar 20 metre karelik odaya sığmaz oldu. Çakmak solucanları beslemek için komşularına yoğurt hediye edip karşılığında yoğurt bidonları ile çay posası topluyor. Çakmak şimdilik tarım alanlarında gübreleme amaçlı kullanmak üzere talep edenlere solucanlardan hediye ediyor. Çakmak ilerde üretimi genişletip solucan gübresi ticareti yapmayı planlıyor.

Merakla başladı.

Solucan üretmeye merakla başladığını belirten Çakmak, "Bu işe merakla başladım. Meraktan başladığım bu işin içinde kendimi buldum. Meraklarımızı araştırmalarımızla ve arkadaşlarımızın destekleriyle bu işe 10 bin tane solucanla başladık. Beceririz beceremeyiz korkusu vardı üzerimde. Çok şükür becerdik de. Bu işe 3-4 yıl önce başladık ama onun öncesinde 2 yıllık bir araştırma süreci var. Çok korkuyorduk ama korkacak bir şey olmadığını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Şu an solucanlarıma baktığım alan 20- 25 metrekarelik bir alan. Bu alanda 1 milyona yakın solucanımız vardır. Bu solucanlar kendini katlaya katlaya her geçen gün çoğalıyor. Soğuk hava iklimini çok sevdikleri için Sivas'ta üretimde randıman aldık. Yaz aylarında 2-3 aylık dönemde biz yavru göremiyoruz. Normalde bu mevsimde yavrudan geçemezsin ama yazın biz yavru göremiyoruz."dedi.

Çayı çok seviyorlar.

Çakmak, düşünülenin aksine solucanların çok temiz ve yararlı canlılar olduğunu belirtip,"Çevremizdeki ihsanlar ön yargılı ama bende ilk başta ön yargılıydım. İsmini duyduğumda tiksindirici bir hayvan olduğunu düşünüyordum ama şu an dünyanın en temiz hayvanı bu bence. Çevremizi temizleyerek bizlere gübre üretiyor. Bu hayvanın gübresi normal bir gübreden çok değerli hiçbir kimya maddesi bulunmuyor içinde. Kimyasal maddeyi bile 9 kat değerlendirip bizlere veriyor. Sivas'ta semt pazarlarında pazar atıklarını topluyorum ve bu hayvanlara veriyorum. Şu anda ilk başladığımız yere sığmamaya başladık, büyük bir yere taşımayı düşünüyoruz. Yaz aylarına geldiğimizde yer sıkıntım olmaya başlayacak. Büyük bir yer bulmam lazım çünkü şu an 1 milyon olan solucan sayısı yaza 2 milyon olacak. Her geçen gün çoğalmaya devam edecek. Erzurumlular gibi çayı çok seviyorlar. Komşulara akrabalara yoğurt bidonlarıyla yoğurt dağıtıp yerine çay posası alıyorum. Çayı çok seviyorlar."dedi.