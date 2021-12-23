Evinde yaralanan 101 yaşındaki kadın için seferber oldular

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde evde düşüp, yaralanan Gülizar Uzun'u (101) almak için giden ambulans yolda kara saplanınca İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin çalışması ile köye ulaşan sağlık ekipleri, Uzun'a müdahale etti.

Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan Gülizar Uzun, evde dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Köye doğru giden ambulans yolda kara saplanınca bu kez İl Özel İdaresi ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, ambulansı kardan çıkartıp yolu da açarak köye ulaşımı sağladı. Evdeki ilk müdahalenin ardından Uzun, jandarmanın da desteği ile ambulansa alınıp, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.