Evinde yaptığı pasta ve kurabiyeleri belediye çalışanlarına ikram etti
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Denizli, Zabıta, Güncel

Evinde yaptığı pasta ve kurabiyeleri belediye çalışanlarına ikram etti

DENİZLİ'de yaşayan Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalışan belediye çalışanları için evinde pasta ve kurabiye yaptı.

19.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:13
Evinde yaptığı pasta ve kurabiyeleri belediye çalışanlarına ikram etti

DENİZLİ'de yaşayan Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde çalışan belediye çalışanları için evinde pasta ve kurabiye yaptı. Ekipleri telefonla arayan Daldaş, pasta ile kurabiyeleri belediye personeline ikram etti.

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyacını karşılamak için hummalı bir çalışma yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli kendilerini duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken Akkonak Mahallesi'nde yaşayan Yurdanur Daldaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Alo 153' hattını arayarak sahada seferber olan çalışanlar için pasta yaptığını söyledi. Kendileri için yapılan pasta sürprizi karşısında duygulanan belediye ekipleri Yurdanur Daldaş'ın evine giderek el emeği pasta ve kurabiyeleri aldı, sahada çalışan personele ikram etti.

PASTA VE KURABİYE İKRAMI YAPTIYurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağı sırasında, fedakarca çalışan ekiplere destek olmak istediğini belirterek, "Çalışanlar için ben de bir katkıda bulunmak istedim. Onlar böyle bir vefa örneği gösterirken ben de onlara yardımcı olmak istedim. Hazırladıklarımı da Denizli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerimize teslim ettim. Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına bu zor günlerde verdikleri emekler için teşekkür ediyorum" dedi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da, Daldaş'a duyarlılığı nedeniyle teşekkür edip, zabıta ekipleriyle çiçek gönderdi.ZABITA AÇ KALAN KÖPEĞİ BESLEDİÖte yandan Sami U. ise, Saraylar Mahallesi'nde işlettiği otoparkta köpeğinin olduğunu ve aç kaldığını belirtip, Büyükşehir Alo 153 hattından yardım istedi. Bunun üzerine zabıta ekipleri verilen adrese giderek aç kalan köpeği besledi.

Kaynak: DHA

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