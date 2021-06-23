Evinde yabani orkide bulunan kişiye 40 bin lira para cezası verildi

Samsun'da evinde yabani orkide (salep) bulunan kişiye 40 bin lira para cezası uygulandı.

Samsun'da evinde yabani orkide (salep) bulunan kişiye 40 bin lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bayraklı Mahallesi'nde M.K'nin (55) evinde ve bahçesinde arama yaptı. Evde yabani orkide bulunması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

İki kilo olduğu tespit edilen yabani orkideyi M.K'nin ormanlık alandan topladığını belirleyen ekipler, 2872 sayılı Çevre Koruma Kanunu uyarınca M.K'ye 40 bin lira para cezası kesti.

Orkideler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Nesli tehlike altındaki yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye göre koruma altında bulunan yabani orkide bitkisinin toplanmasına izin verilmiyor.????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek