Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildiBOLU Bolu'da narkotik ekiplerinin operasyonunda evinde ve üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

BOLU Bolu'da narkotik ekiplerinin operasyonunda evinde ve üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent merkezinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen M.A., ekipler tarafından yakalandı. Ekipler, M.A.'nın evinde ve üzerinde geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden ve evinden 21 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparatlar ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi

İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi

 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kokain iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kokain iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title