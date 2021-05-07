Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı
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Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı

Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, üzerinde fişek halinde 20 skunk ile evinde kanepenin arasına gizlenen 276 uyuşturucu hap ele geçirilen H.A., gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, üzerinde fişek halinde 20 skunk ile evinde kanepenin arasına gizlenen 276 uyuşturucu hap ele geçirilen H.A., gözaltına alındı. 

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, H.A.'nın elinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. H.A.'yı takibe alan polis, Hıdırağa Mahallesi Bakkal Sokak'ta durdurup, üzerinde yaptığı aramada, satışa hazır 20 fişek halinde skunk ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 350 lira ele geçirdi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kanepenin içine gizlenen 276 uyuşturucu hap ve 300 gram skunk ile hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan H.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı
Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı
Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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