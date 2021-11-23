Evinde ve aracında satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
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Evinde ve aracında satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinde ve aracında satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu, bir kişinin evinden ve aracında yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu, bir kişinin evinden ve aracında yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Evci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen A.G.'nin evine ve aracına operasyon düzenledi. Evde ve araçta yapılan aramada 873,61 gram esrar maddesi, 10 kapsül sentetik ecza, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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