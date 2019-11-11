Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi
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Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi

Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi Sivas'ta evinde uyuya kalan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdiSİVAS - Sivas'ta evinde uyuyakalan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

11.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:53

Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi

'ta evinde uyuya kalan ve kendisinden alınamayan vatandaş , itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi

SİVAS - Sivas'ta evinde uyuyakalan ve kendisinden haber alınamayan vatandaş polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 17.00 sıralarında, Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade caddesi üzerinde bulunan bir binanın birinci katında meydana geldi. M.H.B evinde uyuyakalınca yakınları kendisinden bir süre haber alamadı. M.H.B'nin sağlık durumundan endişe eden yakınları durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri pencereye merdiven uzatarak evin içine girdi.Ekipler M.H.B'yi uyurken buldu. Durum üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılarak normale döndü.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Evinde uyuyakalan adam ekipleri alarma geçirdi
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