Evinde uyuşturucuyla yakalandı
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Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

06.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:39
Evinde uyuşturucuyla yakalandı

'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi U.İ.'nin ikametinde yaptıkları aramada 112 adet ecstasy hap, 1,37 gram ecstasy hap tozu ve 7,21 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına amlınan U.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.İ., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir başka uyuşturucu suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.İ. bu cezasından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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