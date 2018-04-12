Evinde Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı

DENİZLİ'de, İran uyruklu M.A., uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigara sattığı iddiasıyla gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen İran vatandaşı M.A.'nın kaldığı apart dairesine, dün (çarşamba) operasyon düzenledi. M.A. operasyonda gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 sahte pasaport, 1300 paket kaçak sigara ve 390 uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı. - Denizli