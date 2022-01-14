Evinde uyuşturucu yetiştirip turizm bölgelerine satan şüpheli yakalandı

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde skunk bitkisi üretip turizm bölgelerinde sattığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesinde bugün sabah saat 08.40 sıralarında E.V. (43) isimli şüpheli şahsın evinde skunk bitkisi üreterek turizm bölgelerine satış yaptığı bilgisi üzerine, şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Olay ile ilgili olarak Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ev içerisinde üretim yapıldığını tespit ederek 9 kök skunk bitkisi, 1 adet ısıtma yetiştirme dolabı, 1 adet hassas terazi, 1 adet termometre, 8 litre kimyasal ilaç, 1 adet ateş ölçer ve 1 adet vantilatör ele geçirdi. Şüpheli E.V. ikametinde yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA