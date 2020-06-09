Evinde uyuşturucu yetiştiren baba ve oğlu yakalandı
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Evinde uyuşturucu yetiştiren baba ve oğlu yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiği tespit edilen baba ve oğlu, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı.

Evinde uyuşturucu yetiştiren baba ve oğlu yakalandı
09.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:19

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştiği tespit edilen baba ve oğlu, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı.

Alanya Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve istihbarat ekipleri Kestel Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgilerine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında saksılara ekili vaziyette 58 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili Mehmet A.(52) ve oğlu Anıl A.(28) gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl A. savcılık tarafından serbest kalırken baba Mehmet A. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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