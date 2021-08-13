Evinde uyuşturucu ve teröristlerin fotoğrafları bulundu, gözaltına alındı
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Evinde uyuşturucu ve teröristlerin fotoğrafları bulundu, gözaltına alındı

Evinde uyuşturucu ve teröristlerin fotoğrafları bulundu, gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, evinde esrar, Hint keneviri ve teröristlere ait fotoğraflar ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

TUNCELİ'de, evinde esrar, Hint keneviri ve teröristlere ait fotoğraflar ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Nazmiye ilçesindeki köyde bulunan evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler; yaptıkları aramada 55 gram kubar esrar, 607 kök Hint keneviri ve etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait fotoğraflar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan kişi, gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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