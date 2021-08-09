Evinde uyuşturucu ve kenevir ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 kg kubar esrar, 500 gr. toz esrar ve 65 kök kenevir ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 kg kubar esrar, 500 gr. toz esrar ve 65 kök kenevir ele geçirildi. Olayın şüphelisi bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma ve takip neticesinde Ataköy Mahallesi'nde H.T. (44) isimli şahsın evinin bahçesinde ve serasında yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı. İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 500 gram Kurutulmaya bırakılmış toz esrar, 4 kg kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, boyları 50 cm ile 170 cm aralığında değişen toplam 65 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Olayla ilgili H.T., Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı