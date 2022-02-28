EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETEN 1 KİŞİ YAKALANDI - Haberler

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EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETEN 1 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de apartmandaki dairesinde kurduğu düzenekle skunk bitki yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de apartmandaki dairesinde kurduğu düzenekle skunk bitki yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde 1 kişinin apartman dairesine kurduğu iklimlendirme sistemi sayesinde uyuşturucu madde imal ederek satış yaptığı istihbaratını aldı.

Jandarmanın operasyonu sonucunda ev sahibi M.A.D,'yi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 572 adet skunk bitkisi, 579 gram skunk uyuşturucu madde, 364 adet skunk tohumu, 7 adet skunk tohum tüpü, 1 adet skunk öğütücü aparat, 7 adet mavi- mor ışık kaynağı, 1 adet vantilatör ve 1 adet skunk üretiminde kullanılan kabin ele geçirilerek el konuldu.

EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETEN 1 KİŞİ YAKALANDI

EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETEN 1 KİŞİ YAKALANDI

EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETEN 1 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Bitki, Güncel, Haberler

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