Evinde Uyuşturucu Satan Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'da evinde uyuşturucu ticareti yapıp eve çağırdığı kişilere uyuşturucu kullandırdığı öne sürülen 33 yaşındaki Zeki Aralp tutuklandı.



Olay dün İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Zeki Aralp'in evinde uyuşturucu madde sattığını, eve gelen müşterilerinin bir kısmına evinde uyuşturucu içirdiği istihbaratına ulaştı. Sivil ekipler dün cumhuriyet savcısından alınan arama kararı ardından şüphelinin evine baskın düzenledi. Polis evde uyuşturucu kullanan 5 içici ile Zeki Aralp'i yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 1 kilo 660 gram esrar, satışa hazır halde 6 paket esrar, uyuşturucu kullanmak için özel olarak hazınlanmış düzenekler ele geçirildi. Evde uyuşturucu kullanan 5 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Zeki Aralp bugü adliyeye sevk edildi. Savacılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Aralp "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



- Samsun