Evinde uyuşturucu madde yetiştirip satan şahsa operasyon - Haberler
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Evinde uyuşturucu madde yetiştirip satan şahsa operasyon

Evinde uyuşturucu madde yetiştirip satan şahsa operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahsın evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahsın evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Alanya ilçesi Avsallar mahallesinde, M.M.P isimli şahsın evinde uyuşturucu imal edip sattığı bilgisi alındı. Bunun üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Ocak Pazartesi günü şüpheli şahsın evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 1 adet hassas terazi, 12 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, saksılar içerisinde 18 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmek için kurulmuş ısıtma ve aydınlatma düzeneği ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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