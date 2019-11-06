Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede

Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:04
Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede

Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yenice ilçesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Jandarma KOM ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde farklı noktalarına saklanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 248.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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