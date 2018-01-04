Evinde Uyuşturucu Madde Ele Geçti

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen polis uyuşturucu maddelerle birlikte ev sahibini gözaltına aldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Y.P.'yi evinin yakında yakaladı. Y.P.'nin İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 75 gram bonzai, 2 paket esrar, 1 adet pompalı tüfek ve 16 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.P. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN