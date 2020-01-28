Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen genç gözaltında
Haberler » 3. Sayfa » Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen genç gözaltında - Haberler

Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen genç gözaltında

Samsun'da uyuşturucu özelliği bulunan haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

28.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:49
Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen genç gözaltında

'da uyuşturucu özelliği bulunan haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen B.Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bin 410 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza, satışa hazır vaziyette 5 paket halinde 6,20 gram esrar maddesi ve 24 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ç. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler