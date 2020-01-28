Evinde uyuşturucu madde ele geçen genç tutuklandı
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Evinde uyuşturucu madde ele geçen genç tutuklandı

Samsun'da evinde uyuşturucu özelliği bulunan haplar ve esrar ele geçen genç, mahkemece tutuklandı.

28.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:00
Evinde uyuşturucu madde ele geçen genç tutuklandı

'da evinde uyuşturucu özelliği bulunan haplar ve esrar ele geçen genç, mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları B.Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bin 410 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza, satışa hazır vaziyette 5 paket halinde 6,20 gram esrar maddesi ve 24 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ç. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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