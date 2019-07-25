Evinde uyuşturucu imal ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı

Kırşehir'de müstakil evinde çeşitli malzemeler ile uyuşturucu imalatı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldiken Mahallesi'nde müstakil bir ikamette uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ekildiği ve elde edilen uyuşturucunun çevre illerde satışa sunulduğu ihbarı üzerine, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametin bahçesinde 14 kök Hint keneviri, odalarında ise satışa hazır halde paketlenmiş 325 gram kubar esrar, 4 esrar içme aparatı, 2 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi A.C.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA