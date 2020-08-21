Evinde uyuşturucu imal eden şahıs kıskıvrak yakalandı Kartal'da evinde uyuşturucu bitki yetiştiren şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

Kartal'da evinde uyuşturucu bitki yetiştiren şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı. Şahsın evinde 5 saksı Hint keneviri ele geçirildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. 20 Ağustos tarihinde Enver K. (51) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 5 saksıda toplam 26 kök Hint keneviri, 66 gram yaş kenevir maddesi, 24.2 gram öğütülmüş esrar, 13.6 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 7 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA